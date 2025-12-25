Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов оценил выступление команды в первой части текущего сезона РПЛ.

«Сошлось все то, что должно было сойтись. Хороший состав, ребята эмоционально подходят к каждому матчу и стараются играть на 110%, хороший тренерский штаб, хорошая работа главного тренера и всего клуба. От этого и зависит результат.

Думаем продолжать в том же духе. Все оставшиеся 12 матчей нужно сыграть с той же невероятной самоотдачей, с каждым соперником надо играть на максимум и добывать результат», — цитирует Измайлова «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам первой части сезона подопечные Андрея Талалаева стали пятыми в турнирной таблице РПЛ.