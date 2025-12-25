Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Патрик Доргу рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 18-го тура Английской премьер-лиги против «Ньюкасл Юнайтед», который пройдет завтра, 26 декабря.

Патрик Доргу globallookpress.com

«Они борются за каждый мяч. Это очень агрессивная и сильная команда. Думаю, физическая борьба и сохранение мяча будут важны. Нам нужно стараться доставлять мяч на их половину поля, чтобы они не могли так высоко нас прессинговать», — приводит слова Доргу официальный сайт клуба.

Перед этим матчем «Манчестер Юнайтед» занимает седьмую строчку с 26 очками. «Ньюкасл» идет на 13-м месте с 23 баллами в активе.