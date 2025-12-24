В матче первого тура группы F Кубка африканских наций сборная Камеруна сыграет со сборной Габона. Встреча состоится 24 декабря на стадионе «Ардар» в марокканском Агадире.

Камерун — пятикратный обладатель главного трофея Африки. В этом году «неукротимые львы» явно заинтересованы в том, чтобы выступить как можно сильнее. Команда не попала на чемпионат мира, поэтому она постарается добиться хорошего результата на КАН.

Габон в отличие от соперника — более скромный участник КАН. Фаворитом он не является, да и в группе ему будет сложно на что-то рассчитывать. Команда сыграет после небольшой паузы, так как в прошлом розыгрыше она не участвовала.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры дают 2.19 на Камерун, 3.90 на Габон.

Искусственный интеллект считает, что победит Камерун 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Камерун — Габон смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.