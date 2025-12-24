В матче первого тура группы F Кубка африканских наций сборная Камеруна сыграет со сборной Габона. Встреча состоится 24 декабря на стадионе «Ардар» в марокканском Агадире.
Камерун — пятикратный обладатель главного трофея Африки. В этом году «неукротимые львы» явно заинтересованы в том, чтобы выступить как можно сильнее. Команда не попала на чемпионат мира, поэтому она постарается добиться хорошего результата на КАН.
Габон в отличие от соперника — более скромный участник КАН. Фаворитом он не является, да и в группе ему будет сложно на что-то рассчитывать. Команда сыграет после небольшой паузы, так как в прошлом розыгрыше она не участвовала.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры дают 2.19 на Камерун, 3.90 на Габон.
- Искусственный интеллект считает, что победит Камерун 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Камерун — Габон смотрите на LiveCup.Run.
