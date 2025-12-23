Экс-голкипер московского «Динамо» Антон Шунин назвал лучшего футболиста и тренера первого отрезка сезона РПЛ.

Антон Шунин globallookpress.com

«Думаю, в первой части чемпионата лучший игрок — это Алексей Батраков. Он сейчас уверенно играет, у него много голов.

Среди тренеров мне симпатичен Андрей Талалаев, который сделал крепкую команду и показывает отличный результат. Очень интересно последить за калининградской "Балтикой" во второй части сезона. При этом считаю, что лучший тренер — это Мурад Мусаев », — сказал Шунин «Матч ТВ».

После 18 туров таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» с 40 очками под руководством Мусаева, а Батраков с 11 забитыми мячами возглавляет гонку бомбардиров.