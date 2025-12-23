Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал назначение Ролана Гусева на пост главного тренера столичного клуба.

Ролан Гусев
Ролан Гусев globallookpress.com

«Мне кажется, стоит давать шансы нашим молодым специалистам.  Поэтому в таком назначении вижу только положительные моменты.  Тем более, "Динамо" при Гусеве иногда показывало яркие и зрелищные игры.

Не смущает ли, что у Гусева нет опыта самостоятельной работы?  Конечно, есть определенные опасения, но когда тренеру набираться опыта, если не сейчас, когда дают возможность самостоятельной работы?

Будет ли Гусев менять игру "Динамо"?  Какие-то изменения, конечно, будут, это точно.  Потому что у каждого наставника свое видение и своя философия.  Что-то он поменяет.

Важно ли то, что Гусев является воспитанником "Динамо" на фоне экс-спартаковца Карпина?  Действительно было непривычно видеть спартаковца на тренерском мостике "Динамо".  Лично я рад, что именно свой воспитанник примет команду.  Такого уже давно не было.  Со времен Кобелева и Силкина.  Болельщики "бело-голубых" сто процентов его поддержат.

Ожидания на вторую часть сезона для "Динамо"?  Не считаю, что сезон потерян.  За первую пятерку точно можно цепляться.  И в Кубке России надо продолжать бороться.  Это тоже трофей.  Так что ничего еще не потеряно», — цитирует Граната «Евро-Футбол.  Ру».

48-летний Гусев является воспитанником бело-голубых, в тренерском штабе специалист работает с 2023 года.  После первой части сезона «Динамо» идет на девятой строчке с 21 баллом в активе.