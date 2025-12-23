Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал назначение Ролана Гусева на пост главного тренера столичного клуба.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Мне кажется, стоит давать шансы нашим молодым специалистам. Поэтому в таком назначении вижу только положительные моменты. Тем более, "Динамо" при Гусеве иногда показывало яркие и зрелищные игры.

Не смущает ли, что у Гусева нет опыта самостоятельной работы? Конечно, есть определенные опасения, но когда тренеру набираться опыта, если не сейчас, когда дают возможность самостоятельной работы?

Будет ли Гусев менять игру "Динамо"? Какие-то изменения, конечно, будут, это точно. Потому что у каждого наставника свое видение и своя философия. Что-то он поменяет.

Важно ли то, что Гусев является воспитанником "Динамо" на фоне экс-спартаковца Карпина? Действительно было непривычно видеть спартаковца на тренерском мостике "Динамо". Лично я рад, что именно свой воспитанник примет команду. Такого уже давно не было. Со времен Кобелева и Силкина. Болельщики "бело-голубых" сто процентов его поддержат.

Ожидания на вторую часть сезона для "Динамо"? Не считаю, что сезон потерян. За первую пятерку точно можно цепляться. И в Кубке России надо продолжать бороться. Это тоже трофей. Так что ничего еще не потеряно», — цитирует Граната «Евро-Футбол. Ру».

48-летний Гусев является воспитанником бело-голубых, в тренерском штабе специалист работает с 2023 года. После первой части сезона «Динамо» идет на девятой строчке с 21 баллом в активе.