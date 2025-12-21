Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о возможном усилении команды во время зимнего трансферного окна.

Рубен Аморим
Рубен Аморим globallookpress.com

«Посмотрим, что будет дальше.  Могу сказать точно, что мы будем приглашать только тех футболистов, на которых сможем рассчитывать и в долгосрочной перспективе.

Мы не станем пытаться таким образом справляться с текущими проблемами в составе и искать замену трём игрокам, которые сейчас участвуют в КАН», — приводит слова Аморима клубная пресс-служба.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» имеет в своем активе 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.