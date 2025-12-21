Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о возможном усилении команды во время зимнего трансферного окна.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Посмотрим, что будет дальше. Могу сказать точно, что мы будем приглашать только тех футболистов, на которых сможем рассчитывать и в долгосрочной перспективе.

Мы не станем пытаться таким образом справляться с текущими проблемами в составе и искать замену трём игрокам, которые сейчас участвуют в КАН», — приводит слова Аморима клубная пресс-служба.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» имеет в своем активе 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.