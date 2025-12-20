20 декабря в Нанте на «Божуар» ПСЖ сыграет с «Фонтене» в матче в матче 1/32 финала Кубка Франции. Начало в 23:00 мск.
Скромный клуб «Фонтене» — представитель низов французского футбола. Команда прошла два раунда Кубка Франции и сегодня будет всеми силами стараться дать бой чемпиону страны.
ПСЖ 17 декабря выиграл Интерконтинентальный кубок. Команда Луиса Энрике провела напряженный поединок с «Фламенго», в котором ей удалось победить после серии пенальти. Однозначно от «парижан» стоит ждать ротации состава, но даст ли это хоть что-то «Фонтене»?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.14.
- Котировки букмекеров на победу команд — 40.0 и 1.02 соответственно, на ничью можно поставить за 12.7.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фонтене» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.
