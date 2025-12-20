«Барселона» хочет подписать 15-летнего нападающего «Норвич Сити» Аджая Тавареса, сообщается на Goal.com.

Аджай Таварес globallookpress.com

За молодым талантом следят несколько европейских клубов, включая «РБ Лейпциг» и дортмундскую «Боруссию».

Но фаворитом в борьбе за тинейджера остается «Барселона», которая предложила лучшие условия и стремится завершить трансфер в ближайшее время.

Таварес играет на позиции левого вингера в юношеской команде «Норвич Сити» U18 и еще не выходил на поле за основной состав, но привлекался к взрослой команде в предсезонном матче.

На счету Тавареса четыре игры за сборную Англии до 17 лет.