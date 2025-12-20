В матче 1/2 финала Суперкубка Италии «Болонья» в серии пенальти победила «Интер»- 1:1, по пенальти 3:2.
В основное время соперники обменялись голами. На точный удар Маркуса Тюрама на 2-й минуте «Болонья» ответила забитым мячом Рикардо Орсолини на 35-й минуте.
В серии пенальти решающий гол смог забить Чиро Иммобиле.
Результат матча
БолоньяБолонья1:1ИнтерМилан
0:1 Маркус Тюрам 2' 1:1 Риккардо Орсолини 35' пен.
Болонья: Федерико Равалья, Эмиль Хольм, Торбьёрн Хеггем, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Никола Моро, Томмазо Побега (Джованни Фаббиан 75'), Риккардо Орсолини (Николо Камбьяги 63'), Йенс Одгор (Льюис Фергюсон 75'), Федерико Бернардески (Джонатан Роу 40'), Сантьяго Кастро (Чиро Иммобиле 75')
Интер: Хосеп Мартинес, Федерико Димарко, Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Янн Биссекк, Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези 71'), Пётр Зелиньски (Petar Sucic 86'), Николо Барелла, Анж-Йоан Бонни, Маркус Тюрам (Лаутаро Мартинес 71'), Луис Энрике (Анди Диуф 71')
Таким образом, «Болонья» смогла пробиться в финал Суперкубка Италии, где сыграет против «Наполи», который ранее выиграл у «Милана» (2:0).