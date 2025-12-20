Таким образом, «Болонья» смогла пробиться в финал Суперкубка Италии, где сыграет против «Наполи», который ранее выиграл у «Милана» (2:0).

В основное время соперники обменялись голами. На точный удар Маркуса Тюрама на 2-й минуте «Болонья» ответила забитым мячом Рикардо Орсолини на 35-й минуте.

В матче 1/2 финала Суперкубка Италии «Болонья» в серии пенальти победила «Интер» - 1:1, по пенальти 3:2.

