«Барселона» намерена усилить линию центрального защитника в предстоящее летнее трансферное окно.

Йошко Гвардиол globallookpress.com

По информации Mundo Deportivo, клуб активно изучает рынок и планирует подписать минимум одного игрока на эту позицию. Действующий контракт с Андреасом Кристенсеном, рассчитанный до конца текущего сезона, не будет продлен.

«Барса» ищет футболистов с определенными характеристиками. Наибольший интерес у клуба вызывают Йошко Гвардиол из «Манчестер Сити» и Алессандро Бастони из «Интера». Оба игрока обладают сильной левой ногой, хорошим пасом и адаптированы к игре на высоком уровне, при этом они не достигли преклонного возраста.

Кроме того, Гвардиол и Бастони могут действовать на фланге обороны. Их контракты с нынешними клубами действуют до 2028 года, что делает их привлекательными для «Барселоны».

Руководство «блауграны» надеется выполнить правило «1 к 1» до начала летнего трансферного окна. Это позволит клубу избежать ограничений на расходы и более свободно распоряжаться своим бюджетом.