«Барселона» определилась с двумя главными кандидатами на позицию центрального защитника.

Алессандро Бастони globallookpress.com

По данным издания Mundo Deportivo, в шорт-листе каталонцев сейчас находятся 23-летний Йошко Гвардиола («Манчестер Сити») и 26-летний Алессандро Бастони («Интер»).

«Барселона» будет готовить трансфер по одному из них летом 2026 года. При этом ищет защитников с сильной левой ногой и возможностью играть в центре обороны или на фланге.

По данным источника, каталонский клуб отпустит летом Андреаса Кристенсена, чей контракт заканчивается по окончании сезона и Рональда Араухо, столкнувшегося с проблемами психологического характера.