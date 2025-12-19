Завершились три матча 6-го тура общего этапа Лиги конференций.
«Майнц» обыграл «Самсунспор» со счетом 2:0.
В составе хозяев голы записали на свой счет Сильван Видмер на 44-й минуте и Надим Амири на 48-й минуте с пенальти.
Результат матча
«Лозанна» обыграла «Фиорентину» со счетом 1:0.
Единственный гол хозяева забили на 58-й минуте благодаря точному удару Габриела Сигуа.
«Легия» одолела «Линкольн Ред Импс» со счетом 4:1.
У хозяев голы забили Антонио-Мирко Чолак на 21-й минуте, Бартош Капустка на 62-й минуте, Милета Райович на 70-й и Ваган Бичахчян на 83-й минуте.
Единственный гол в составе «Линкольн Ред Импс» записал на свой счет Тиджей Де Барр на 89-й минуте.
По итогам общего этапа ЛК «Майнц», «Самсунспор», «Лозанна» и «Фиорентина» пробились в плей-офф, а «Легия» и «Линкольн Ред Импс» завершили свое выступление на турнире.