Завершились три матча 6-го тура общего этапа Лиги конференций.

«Майнц» — «Самсунспор»
«Майнц» — «Самсунспор»

«Майнц» обыграл «Самсунспор» со счетом 2:0.

В составе хозяев голы записали на свой счет Сильван Видмер на 44-й минуте и Надим Амири на 48-й минуте с пенальти.

Результат матча

1:0 Сильван Видмер 44' 2:0 Надим Амири 48' пен.
Майнц:  Даниэль Батц,  Андреас Ханше-Ольсен,  Данни да Коста,  Сильван Видмер (Вильям Вик 77'),  Доминик Кор,  Ли Джэ Сон (Fabio Moreno Fell 90'),  Кайсю Сано,  Пауль Небель,  Надим Амири (Леннард Малоуни 90'),  Нельсон Вайпер (Бенедикт Холлербах 69'),  Kacper Potulski
Самсунспор:  Окан Коджук,  Рик Ван Дронгелен,  Любомир Шатка,  Зеки Явру (Tahsin Bulbul 57'),  Оливье Нтшан (Юнус Эмре Чифт 33'),  Эмре Кылынч,  Антуан Макумбу,  Мариус Муандилмаджи,  Энтони Мусаба (Joe Mendes 57'),  Карло Хольсе (Сонер Айдогду 85'),  Logi Tomasson (Тони Боревкович 85')
Жёлтые карточки:  Мариус Муандилмаджи 9' (Самсунспор),  Юнус Эмре Чифт 75' (Самсунспор),  Рик Ван Дронгелен 84' (Самсунспор)

«Лозанна» обыграла «Фиорентину» со счетом 1:0.

Единственный гол хозяева забили на 58-й минуте благодаря точному удару Габриела Сигуа.

«Легия» одолела «Линкольн Ред Импс» со счетом 4:1.

У хозяев голы забили Антонио-Мирко Чолак на 21-й минуте, Бартош Капустка на 62-й минуте, Милета Райович на 70-й и Ваган Бичахчян на 83-й минуте.

Единственный гол в составе «Линкольн Ред Импс» записал на свой счет Тиджей Де Барр на 89-й минуте.

По итогам общего этапа ЛК «Майнц», «Самсунспор», «Лозанна» и «Фиорентина» пробились в плей-офф, а «Легия» и «Линкольн Ред Импс» завершили свое выступление на турнире.