Завершились три матча 6-го тура общего этапа Лиги конференций.

«Майнц» обыграл «Самсунспор» со счетом 2:0.

В составе хозяев голы записали на свой счет Сильван Видмер на 44-й минуте и Надим Амири на 48-й минуте с пенальти.

Результат матча Майнц Майнц 2:0 Самсунспор Самсун 1:0 Сильван Видмер 44' 2:0 Надим Амири 48' пен. Майнц: Даниэль Батц, Андреас Ханше-Ольсен, Данни да Коста, Сильван Видмер ( Вильям Вик 77' ), Доминик Кор, Ли Джэ Сон ( Fabio Moreno Fell 90' ), Кайсю Сано, Пауль Небель, Надим Амири ( Леннард Малоуни 90' ), Нельсон Вайпер ( Бенедикт Холлербах 69' ), Kacper Potulski Самсунспор: Окан Коджук, Рик Ван Дронгелен, Любомир Шатка, Зеки Явру ( Tahsin Bulbul 57' ), Оливье Нтшан ( Юнус Эмре Чифт 33' ), Эмре Кылынч, Антуан Макумбу, Мариус Муандилмаджи, Энтони Мусаба ( Joe Mendes 57' ), Карло Хольсе ( Сонер Айдогду 85' ), Logi Tomasson ( Тони Боревкович 85' ) Жёлтые карточки: Мариус Муандилмаджи 9' (Самсунспор), Юнус Эмре Чифт 75' (Самсунспор), Рик Ван Дронгелен 84' (Самсунспор)

Статистика матча 5 Удары в створ 2 3 Удары мимо 2 46 Владение мячом 54 5 Угловые удары 3 2 Офсайды 3 10 Фолы 10

«Лозанна» обыграла «Фиорентину» со счетом 1:0.

Единственный гол хозяева забили на 58-й минуте благодаря точному удару Габриела Сигуа.

«Легия» одолела «Линкольн Ред Импс» со счетом 4:1.

У хозяев голы забили Антонио-Мирко Чолак на 21-й минуте, Бартош Капустка на 62-й минуте, Милета Райович на 70-й и Ваган Бичахчян на 83-й минуте.

Единственный гол в составе «Линкольн Ред Импс» записал на свой счет Тиджей Де Барр на 89-й минуте.

По итогам общего этапа ЛК «Майнц», «Самсунспор», «Лозанна» и «Фиорентина» пробились в плей-офф, а «Легия» и «Линкольн Ред Импс» завершили свое выступление на турнире.