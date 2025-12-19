19 декабря в Рияде состоится второй полуфинал Суперкубка Италии, в рамках которого сойдутся «Болонья» и миланский «Интер». Начало встречи в 22:00 мск.
В прошлом сезоне «Интер» дошел до финала турнира, но проиграл там «Милану» 2:3. Сегодня, чтобы повторить достижение, миланцам придется пройти «Болонью», с которой в последние годы у них сложные отношения.
В последних пяти матчах «Интер» одержал только одну победу над «Болоньей». В последней встрече «борзые» нанесли «нерадзурри» поражение со счетом 0:1, которое стало вторым по счету за указанный период. Сможет ли «Интер» исправить статистику и добиться сегодня положительного результата?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Букмекеры предлагают 4.85 и 1.77 на победу команд в основное время, 3.00 и 1.41 на проход команд в следующий раунд.
- Прогноз искусственного интеллекта — победа «Интера» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.