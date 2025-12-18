«Крузейро» запросил за трансфер защитника Джонатана Жезуса в «Зенит» 12 миллионов евро, сообщает ESPN. По данным источника, бразильский клуб не намерен отпускать 21-летнего игрока.

Джонатан Жезус Getty Images

Ранее петербургская команда предлагала 7 миллионов евро, разделенных на две равные части, плюс 1 миллион в виде бонусов. Жезус выступает за «Крузейро» с июля 2024 года, его контракт действует до 30 июня 2029 года.

В текущем сезоне Жезус провел 31 матч, забив в этих поединках один мяч и отдав одну голевую передачу. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает защитника в 2,5 миллиона евро.