Немецкое издание Bild раскрыло методы работы главного тренера «Баварии» Венсана Компани с игроками команды.

Венсан Компани globallookpress.com

По данным издания, бельгиец регулярно проводит индивидуальные встречи с футболистами в своем кабинете на базе. Игроки заходят к нему по пути на завтрак или в спортзал, что позволяет тренеру оперативно вызывать нужного специалиста.

Золотое правило Компани: ни один игрок не подвергается критике перед всей командой. Вместо этого он косвенно акцентирует внимание на нарушениях, демонстрируя примеры командного духа и правильного поведения в различных ситуациях.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге 42 баллами после 15 матчей. Отрыв от идущего вторым «РБ Лейпцига» составляет девять очков. В общем этапе Лиги чемпионов команда занимает вторую строчку, имея в активе десять баллов.