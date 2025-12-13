В матче 15-го тура Серии А «Парма» примет «Лацио» на «Эннио Тардини». Игра состоится 13 декабря в 20:00 мск.
«Парма» в прошлом туре одержала одну из немногочисленных побед в нынешнем сезоне, обыграв «Пизу» 1:0. При этом дома «крестоносцы» выиграли только 1 из 7 встреч, так что назвать их домашней командой не выйдет.
«Лацио» приехал за победой, поскольку уже второй тур не выигрывает, а потеря очков привела «римлян» на 10-е место. Столичный коллектив намерен набрать сегодня очки, но при этом «лациале» не смогли обыграть «Парму» в последних двух очных встречах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.98.
- Букмекеры считают фаворитом «Лацио» — 3.05 и 2.10 соответственно, за 3.30 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект пророчит «Парме» победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
