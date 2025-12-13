В матче 15-го тура Серии А «Лечче» в родных стенах победил «Пизу» со счетом 1:0.
Судьбу данного противостояния решил единственный забитый автором, которого стал Никола Стулич на 72-й минуте.
Результат матча
ЛеччеЛечче1:0ПизаПиза
1:0 Никола Штулич 72'
Лечче: Владимиро Фальконе, Данило Филипе Мело Вейга, Тьягу Габриел, Корри Ндаба (Антонино Галло 74'), Киалонда Гаспар, Юльбер Рамадани, Лассана Кулибали, Медон Бериша (Мохамед Каба 11'), Сантьяго Пьеротти (Ламек Банда 66'), Риккардо Соттиль (Тете Моренте 74'), Франческо Камарда (Никола Штулич 67')
Пиза: Адриан Шемпер, Симоне Канестрелли, Антонио Караччоло (Луи Буффон 81'), Артуро Калабрези (Рауль Альбиоль 46'), Мехди Лери, Исак Вурал, Михел Эбишер, Эбенезер Акинсанмиро (Маттео Трамони 59'), Идрисса Туре, Стефано Морео (Самуэле Ангори 59'), Хенрик Мейстер
Жёлтые карточки: Тете Моренте 85', Киалонда Гаспар 90' — Артуро Калабрези 33'
В активе «Лечче» теперь стало 16 очков. Команда располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Серии А. У «Пизы» осталось 10 очков и 18-е место.