В параллельных встречах «Ракув» дома обыграл «Зриньски» (1:0), а «Риека» также на своем поле оказалась сильнее «Целе» — 3:0.

Майнц: Даниэль Батц, Сильван Видмер ( Sota Kawasaki 26' ), Андреас Ханше-Ольсен, Данни да Коста, Пауль Небель, Николас Ферачниг, Кайсю Сано, Ли Джэ Сон ( Вильям Вик 71' ), Доминик Кор, Бенедикт Холлербах ( Леннард Малоуни 85' ), Нельсон Вайпер ( Арно Норден 71' )

«Майнц» поднялся на 8-е место в общей таблице Лиги конференций с 10 очками, «Лех» с 7 баллами опустился на 21-й позиции.

Сота Кавасаки вывел гостей вперед на 28-й минуте, Микаэль Исхак сравнял счет с пенальти на 41-й минуте.

«Майнц» в гостях сыграл вничью с «Лехом» — 1:1.

1.80

Прогнозы•Сегодня 22:30 «Унион» Берлин — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставка Пропустит ли «Лейпциг» на второе место «Дортмунд»?

Футбол•Сегодня 01:02 «Фрайбург» — «РБ Зальцбург»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол•Вчера 22:47 «Фиорентина» — «Динамо» Киев: онлайн, прямая трансляция матча Лиги конференций

Футбол•Вчера 13:12 Винисиус, Рафинья или «джокер» из Парижа? Кто займет трон Салаха на «Энфилде»

Футбол•10/12/2025 01:03 «Барселона» — «Айнтрахт»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 20:24 Футбол поставили на паузу. Итоги первой части сезона РПЛ

Футбол•Вчера 16:47 Тренировки с первой командой «МЮ» и сравнения с Неймаром и Фоденом: кто такой 15-летний Джей Джей Габриэль

Футбол•Вчера 14:32 Темные лошадки ЧМ-2026: Норвегия, США и еще четыре сборные, которые могут шокировать фаворитов

Футбол•Вчера 12:01 Золотой мальчик «Фулхэма»: почему в Джоше Кинге видят будущую звезду Европы

Футбол•Вчера 09:00 Чутье подвело: Игнашевич, Глушаков, Кварацхелия и еще четыре игрока, которых упустил «Локо»

Выбор читателей

Футбол•06/12/2025 07:59 Первая лига. Верховенство «Факела», сказка «Спартака» из Костромы и бардак в «Торпедо»

Футбол•06/12/2025 13:02 Полный гид по ЧМ-2026: Мбаппе против Холанна, последний танец Месси и дебют Тухеля

Футбол•07/12/2025 00:26 В «Ливерпуле» всё горит: подарили ничью «Лидсу», а Салах грозится уйти

Футбол•08/12/2025 09:16 «Я не считаю себя проблемой». Почему слова Салаха — эгоизм и неуважение по отношению к «Ливерпулю»

Футбол•08/12/2025 17:47 Алексей Сафонов: Только «Динамо» может забить четыре мяча и сыграть 1:1

Самое интересное

Футбол•15/10/2025 16:04 Исторический провал: почему Йон-Даль Томассон стал первым уволенным тренером Швеции

Футбол•15/10/2025 11:45 «Маленький Месси» в Лондоне: как Эстеван прошел путь от «Палмейраса» до «Челси»

Футбол•14/10/2025 18:56 Ди Мария доказал Неймару: триумфальное возвращение реально

Футбол•13/10/2025 17:11 Когда успех бьет по ногам: что не так с календарем современного футбола