Завершились три встречи 5-го тура общего этапа Лиги конференций.
«Майнц» в гостях сыграл вничью с «Лехом» — 1:1.
Сота Кавасаки вывел гостей вперед на 28-й минуте, Микаэль Исхак сравнял счет с пенальти на 41-й минуте.
«Майнц» поднялся на 8-е место в общей таблице Лиги конференций с 10 очками, «Лех» с 7 баллами опустился на 21-й позиции.
Результат матча
Лех ППознань1:1МайнцМайнц
0:1 Sota Kawasaki 28' 1:1 Микаэль Исхак 41' пен.
Лех П: Бартош Мрозек, Жоэл Виейра Перейра, Войцех Монька, Михал Гургуль (Жоау Моутинью 86'), Матеуш Скшипчак, Антони Козубаль (Yannick Agnero 81'), Филип Ягелло (Тимоти Оума 46'), Али Голизаде (Лео Бенгтссон 67'), Луис Пальма (Таофик Исмахил 67'), Пабло Родригес, Микаэль Исхак
Майнц: Даниэль Батц, Сильван Видмер (Sota Kawasaki 26'), Андреас Ханше-Ольсен, Данни да Коста, Пауль Небель, Николас Ферачниг, Кайсю Сано, Ли Джэ Сон (Вильям Вик 71'), Доминик Кор, Бенедикт Холлербах (Леннард Малоуни 85'), Нельсон Вайпер (Арно Норден 71')
Жёлтые карточки: Антони Козубаль 31', Михал Гургуль 71' — Николас Ферачниг 37', Sota Kawasaki 51'
Красная карточка: Николас Ферачниг 67' (Майнц)
В параллельных встречах «Ракув» дома обыграл «Зриньски» (1:0), а «Риека» также на своем поле оказалась сильнее «Целе» — 3:0.