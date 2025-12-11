Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн поделился ожиданиями от игры за национальную команду на предстоящем чемпионате мира 2026 года.

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Мой отец играл на чемпионате мира 1994 года в США, поэтому возможность поехать в США и сыграть там на чемпионате мира — это действительно что-то особенное… может быть, я заплачу, когда буду петь национальный гимн», — цитирует Холанна CBS Sports.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 18 июля.

Норвегия сыграет в одной группе с командами Франции, Сенегала и победителем межконтинентальных стыков Ирак — Боливия/Суринам.