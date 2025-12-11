Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн поделился ожиданиями от игры за национальную команду на предстоящем чемпионате мира 2026 года.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Мой отец играл на чемпионате мира 1994 года в США, поэтому возможность поехать в США и сыграть там на чемпионате мира — это действительно что-то особенное… может быть, я заплачу, когда буду петь национальный гимн», — цитирует Холанна CBS Sports.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 18 июля.

Норвегия сыграет в одной группе с командами Франции, Сенегала и победителем межконтинентальных стыков Ирак — Боливия/Суринам.