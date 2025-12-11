«Арсенал» одержал уверенную победу над «Брюгге» (3:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе «канониров» дублем отметился Нони Мадуэке, отличившись на 25-й и 47-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Габриэл Мартинелли на 56-й минуте.

Результат матча Брюгге Брюгге 0:3 Арсенал Лондон Лондон 0:1 Чуквунонсо Мадуэке 25' 0:2 Чуквунонсо Мадуэке 47' 0:3 Габриэл Мартинелли 56' Брюгге: Дани ван ден Хёвел, Юго Сике ( Бьорн Мейер 67' ), Хоэль Ордоньес, Брандон Мехеле, Хоакин Сейс ( Кириани Саббе 74' ), Рафаэль Оньедика ( Уго Ветлесен 74' ), Ханс Ванакен, Александар Станкович, Карлуш Форбс ( Мамаду Диахон 83' ), Христос Дзолис, Николо Трезольди ( Кайе Фуро 67' ) Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Пьеро Инкапье ( Габриэл Жезус 63' ), Бен Уайт ( Marli Salmon 83' ), Микель Мерино, Мартин Субименди, Мартин Эдегор ( Итан Нванери 72' ), Майлс Льюис-Скелли, Кристиан Нергор, Габриэл Мартинелли, Виктор Дьёкереш ( Риккардо Калафьори 63' ), Чуквунонсо Мадуэке ( Букайо Сака 71' ) Жёлтые карточки: Кристиан Нергор 65' (Арсенал Лондон), Бен Уайт 68' (Арсенал Лондон)

Статистика матча 7 Удары в створ 11 6 Удары мимо 8 49 Владение мячом 51 1 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 10 Фолы 9

После этого матча «Арсенал» располагается на 1-й позиции в таблице с 18-ю очками в активе. «Брюгге» занимает 31-ю строчку с 4 баллами.