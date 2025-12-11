«Арсенал» одержал уверенную победу над «Брюгге» (3:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
В составе «канониров» дублем отметился Нони Мадуэке, отличившись на 25-й и 47-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Габриэл Мартинелли на 56-й минуте.
Результат матча
БрюггеБрюгге0:3Арсенал ЛондонЛондон
0:1 Чуквунонсо Мадуэке 25' 0:2 Чуквунонсо Мадуэке 47' 0:3 Габриэл Мартинелли 56'
Брюгге: Дани ван ден Хёвел, Юго Сике (Бьорн Мейер 67'), Хоэль Ордоньес, Брандон Мехеле, Хоакин Сейс (Кириани Саббе 74'), Рафаэль Оньедика (Уго Ветлесен 74'), Ханс Ванакен, Александар Станкович, Карлуш Форбс (Мамаду Диахон 83'), Христос Дзолис, Николо Трезольди (Кайе Фуро 67')
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Пьеро Инкапье (Габриэл Жезус 63'), Бен Уайт (Marli Salmon 83'), Микель Мерино, Мартин Субименди, Мартин Эдегор (Итан Нванери 72'), Майлс Льюис-Скелли, Кристиан Нергор, Габриэл Мартинелли, Виктор Дьёкереш (Риккардо Калафьори 63'), Чуквунонсо Мадуэке (Букайо Сака 71')
Жёлтые карточки: Кристиан Нергор 65' (Арсенал Лондон), Бен Уайт 68' (Арсенал Лондон)
После этого матча «Арсенал» располагается на 1-й позиции в таблице с 18-ю очками в активе. «Брюгге» занимает 31-ю строчку с 4 баллами.