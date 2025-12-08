В матче 15-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» в родных стенах уступил «Сельте» с результатом 0:2.
На 53-й минуте смог забить Уиллиот Сведберг, а на 93-й минуте он же оформил дубль.
Отметим, что «Реал» доигрывал встречу вдевятером. На 64-й минуте был удален Фран Гарсия, а на 92-й минуте красную карточку получил Альваро Каррерас.
Также на 24-й минуте получил травму и покинул поле Эдер Милитао. Его сразу же заменил Антонио Рюдигер.
Результат матча
Реал МадридМадрид0:2СельтаВиго
0:1 Уиллот Сведберг 53' 0:2 Уиллот Сведберг 90+3'
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио (Родриго 54'), Эдер Милитао (Антонио Рюдигер 24'), Фран Гарсия, Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Арда Гюлер (Гонсало Гарсия 74'), Джуд Беллингхэм, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Alvaro Fernandez Carreras
Сельта: Йонуц Раду, Оскар Мингуэза (Ферран Жуджла 71'), Серхио Каррейра, Маркос Алонсо, Карл Старфельт, Хави Родригес, Илаш Мориба, Мигел Роман Гонсалес (Франсиско Пейнадо 84'), Борха Иглесиас (Яго Аспас 88'), Брайан Сарагоса (Хави Руэда 71'), Пабло Дуран (Уиллот Сведберг 46')
Жёлтые карточки: Джуд Беллингхэм 62', Фран Гарсия 63', Alvaro Fernandez Carreras 90+1', Федерико Вальверде 90+2', Родриго 90+2' — Илаш Мориба 83'
Красные карточки: Фран Гарсия 64' (Реал Мадрид), Alvaro Fernandez Carreras 90+2' (Реал Мадрид)
«Реал» с 36 очками в активе остался на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Сельта» смогла набрать 19 очков. Команда из Виго идет 10-й.