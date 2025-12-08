В матче 15-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» в родных стенах уступил «Сельте» с результатом 0:2.

На 53-й минуте смог забить Уиллиот Сведберг, а на 93-й минуте он же оформил дубль.

Отметим, что «Реал» доигрывал встречу вдевятером. На 64-й минуте был удален Фран Гарсия, а на 92-й минуте красную карточку получил Альваро Каррерас.

Также на 24-й минуте получил травму и покинул поле Эдер Милитао. Его сразу же заменил Антонио Рюдигер.

Результат матча

Реал Мадрид Мадрид 0:2 Сельта Виго

0:1 Уиллот Сведберг 53' 0:2 Уиллот Сведберг 90+3'

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио ( Родриго 54' ), Эдер Милитао ( Антонио Рюдигер 24' ), Фран Гарсия, Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Арда Гюлер ( Гонсало Гарсия 74' ), Джуд Беллингхэм, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Alvaro Fernandez Carreras

Сельта: Йонуц Раду, Оскар Мингуэза ( Ферран Жуджла 71' ), Серхио Каррейра, Маркос Алонсо, Карл Старфельт, Хави Родригес, Илаш Мориба, Мигел Роман Гонсалес ( Франсиско Пейнадо 84' ), Борха Иглесиас ( Яго Аспас 88' ), Брайан Сарагоса ( Хави Руэда 71' ), Пабло Дуран ( Уиллот Сведберг 46' )

Жёлтые карточки: Джуд Беллингхэм 62', Фран Гарсия 63', Alvaro Fernandez Carreras 90+1', Федерико Вальверде 90+2', Родриго 90+2' — Илаш Мориба 83'

Красные карточки: Фран Гарсия 64' (Реал Мадрид), Alvaro Fernandez Carreras 90+2' (Реал Мадрид)