Авторитетная статистическая платформа Opta рассчитала шансы участников чемпионата мира по футболу 2026 года на победу в турнире.

Луис де ла Фуэнте — тренер Испании globallookpress.com

Первое место суперкомпьютер отдал сборной Испании с вероятностью победы на мундиале в 17%. Также в тройку попали Франция (14,1%) и Англия (11,8%).

Испания по итогам жеребьевки оказалась в группе H, где сыграет с Кабо‑Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

Также стоит отметить, что сразу три сборные (Иордания, Кюрасао и Гаити) по мнению комьютера имеют нулевые шансы на победу в ЧМ-2026.

Турнир пройдет c 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.