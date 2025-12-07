Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о матче против «Балтики» (0:2).

Магомед Адиев globallookpress.com

«Когда у тебя такая большая обойма травмированных игроков, невозможно поглотить эту разницу. Хорошо, что закончился этот этап чемпионата. Нас ждет очень сложная весна, если мы не укрепим свой состав. Хотя бы человека четыре‑пять. С этим составом бессмысленно входить в весну, нас ждет бойня за выживание. Мы не смогли из этой зоны выйти выше. Нам не хватает основополагающих игроков», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Балтика» смогла набрать 35 очков. Калининградская команда ушла на зимний перерыв на пятой строчке в турнирной таблице. В активе «Крыльев Советов» осталось 17 баллов. Самарцы идут 12-ми.