Клуб английского Чемпионшипа «Саутгемптон» сообщил о назначении на пост нового главного тренера Тонда Эккерта.

Тонда Эккерт globallookpress.com

«Я очень горжусь. Для меня большая честь представлять этот футбольный клуб. Думаю, у нас был отличный старт, и теперь нам нужно продолжать в том же духе», — отметил Эккерт официальному сайту клуба

Соглашение с 32-летним немцем подписано до 2027 года. С 3 ноября Эккерт возглавлял «святых» в качестве исполняющего обязанности главного тренера и под его руководством «Саутгемптон» провел 5 матчей: 4 победы и 1 поражение.

Ранее Эккерт трудился в молодежной команде «Саутгемптона» (с июля 2025-го), а также был ассистентом в «Дженоа», «Барнсли» и молодежках «Баварии», «Лейпцига» и «Кельна».