Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, что первое время ему было привыкнуть к уровню французского клуба и он пропускал очень много голов во время тренировок.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Я приехал из России и полгода просто доставал мячи из сетки, ничего не мог сделать. Была адаптация по скорости и решениям. Люди принимают спиной к воротам, я подхожу — и они не поворачиваются, а просто перекидывают в касание.

Я пришёл и думаю: "А вы мне что предлагаете делать? " Мне говорят: "Да ты всё правильно делал. Ну а что, если такой уровень", — сказал Сафонов в выпуске на YouTube-канале Smol Talk.

В этом сезоне Сафонов пока не сыграл ни одной минуты. В предстоящей игре 15-го тура Лиги 1 с "Ренном" у российского голкипера есть отличные шансы выйти с первых минут, так как травмирован первый номер Люка Шевалье. Матч пройдет 6 декабря в 23:05 (мск).