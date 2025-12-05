Итоги жеребьевки чемпионата мира 2026 года: когда матчи, кто с кем играет

Сегодня, 5 декабря, в американском Вашингтоне состоится жеребьевка групповой стадии ЧМ-2026.

Итоги жеребьевки 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

Группа А: Мексика

Группа B: Канада

Группа C:

Группа D: США

Группа E:

Группа F:

Группа G:

Группа H:

Группа I:

Группа J:

Группа K:

Группа L:

Ход жеребьевки

20:12 Президент ФИФА Джанни Инфантино вышел на сцену и приветствует всех, кто находится в зале.

20:09 Показывают пока что лучшие моменты минувших чемпионатов мира на экране.

20:05 Выходят на сцену Хайди Клум и Кевин Харт — ведущие церемонии жеребьевки. Чем-то эта пара напоминает ранее известный кабаре-дуэт «Академия».

20:00 Церемония жеребьевки возьмет начало с выступления известного итальянского певца Андреа Бочелли.

До жеребьевки

19:55 Стоит отметить, что страны-хозяйки уже знают о своих группах — Мексика выступит в группе A, Канада сыграет в группе B, а США будет ждать своих оппонентов в группе D

19:50 На мундиале дебютируют четыре сборные — Узбекистан, Иордания, Кабо-Верде и Кюрасао.

19:45 На красной ковровой дорожке засветились и маскоты предстоящего турнира — лось Мэйпл, ягуар Заю и белоголовый орлан Клатч, которые представляют Канаду, Мексику и США соответственно.

Маскоты ЧМ-2026 — лось Мэйпл, ягуар Заю и орлан Клатч FIFA

19:40 Глава судейского корпуса ФИФА Пьерлуиджи Коллина тоже находится прямо сейчас в Вашингтоне.

Пьерлуиджи Коллина FIFA

19:35 Также на жеребьевке присутствуют два чемпиона мира 2002 года в составе сборной Бразилии — Роналдо и Кака. А вместе с ними президент ФИФА Джанни Инфантино.

Роналдо, Джанни Инфантино и Кака FIFA

19:30 Представляем вашему вниманию ведущих жеребьевки ЧМ-2026 — Рио Фердинанд и Саманта Джонсон, на красной ковровой дорожке будет находиться Илай Маннинг. Помогать в процедуре жеребьевке будут прославленные спортсмены прошлого — бейсболист Аарон Джудж, баскетболист Шакил О'Нил, игрок в американский футбол Том Брэди и канадский хоккеист Уэйн Грецки.

Ведущие жеребьевки ЧМ-2026 FIFA

19:25 Также присутствуют главные тренеры и других сборных, к примеру — наставник национальной команды Бразилии — Карло Анчелотти.

Карло Анчелотти FIFA

19:20 На жеребьевку прибыл чемпион мира-2006 итальянец Фабио Каннаваро, но уже в качестве главного тренера сборной Узбекистана — единственной сборной из постсоветского пространства, вышедшей на ЧМ-2026.

Фабио Каннаваро — главный тренер сборной Узбекистана FIFA

19:15 Также стоит отметить, что это первый чемпионат мира в истории, где примут участие 48 сборных, которые будут разделены на 12 групп по четыре команды. В плей-офф, который нынче берет старт с 1/16 финала, попадают по две лучшие команды с каждой группы, а также восемь лучших команд, занявшие третьи места в своих квартетах.

19:05 Если США уже принимали у себя чемпионат мира в 1994-м году, то Мексика дважды была страной-хозяйкой мундиаля — в 1970-м и 1986-м годах. Канада у себя принимала женский ЧМ в 2015-м году, но вот главный футбольный старт среди мужчин «страна кленового листа» примет впервые.

19:00 Приветствуем всех на жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который впервые в истории пройдет в трех странах — Мексике, США и Канаде.

Кубок мира по футболу globallookpress.com

Кто играет

Отборочный турнир завершился в ноябре этого года и мы узнали еще 39 сборных, которые присоединятся к хозяевам турнира в лицах США, Канады и Мексики для участия в чемпионате мира 2026 года.

Остальные шесть участников финальной стадии станут известны в марте следующего года. В стыковых матчах за выход на ЧМ-2026 сыграют победители четырех путей стыковых встреч в Европе, а также лучшие две команды по итогам межконтинентального плей-офф.

Европейский путь А: Италия — Северная Ирландия, Уэльс — Босния.

Победитель второй пары станет хозяином финала.

Европейский путь В: Украина — Швеция, Польша — Албания.

Победитель первой пары станет хозяином финала.

Европейский путь С: Турция — Румыния, Словакия — Косово.

Победитель второй пары станет хозяином финала.

Европейский путь D: Турция — Румыния, Словакия — Косово.

Победитель второй пары станет хозяином финала.

Межконтинентальный путь 1: ДР Конго — Новая Каледония/Ямайка.

Межконтинентальный путь 2: Ирак — Боливия/Суринам.

Победители стыковых встреч попадут в четвертую корзину для жеребьевки. Полный список участников каждой корзины представлен ниже:

Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.

Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Республика Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.

Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР.

Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, а также шесть победителя плей-офф стыковых встреч.

Во время жеребьевки будут определены 6 групп по одному участнику из каждой корзины. Сборные из одной корзины не могут попасть в один квартет.

Когда матчи

Матчи чемпионата мира состоятся в период с 11 июня по 18 июля 20264 года. Финал турнира состоится на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.

Матчи группового этапа и плей-офф также примут арены в Торонто, Ванкувере (оба — Канада), Мехико, Монтеррее, Гвадалахаре (три — Мексика), Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Канзас-Сити, Далласе, Хьюстоне, Бостоне, Нью-Йорке (Нью-Джерси), Филадельфии, Атланте и Майами (все — США).