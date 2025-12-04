Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Ливерпуль» снова застрял между статусом чемпиона и команды, которая еле спасает ничью дома. Против смелого «Сандерленда» Арне Слоту нужна была реакция после серии провалов — в итоге её выдал не Салах, а Флориан Вирц. Немец решил эпизод в штрафной и помог хотя бы не проиграть, но по игре гости вполне могли увезти с «Энфилда» все три очка.

Самый громкий жест Арена Слота — второй матч подряд Мохамед Салах начинает на скамейке.  Тренер почти полностью сохранил победный состав с «Вест Хэмом», лишь Робертсон вернулся слева в обороне.  Но вместо уверенного чемпиона «Энфилд» увидел осторожный, вязкий «Ливерпуль».  Новичок лиги и одновременно команда, идущая выше мерсисайдцев в таблице, чувствовал себя куда свободнее.  Брайан Бробби навязал жёсткую борьбу Конате, «Сандерленд» спокойно выходил из-под прессинга и держал мяч не для вида.

Хозяева первыми же и привезли себе проблемы.  Потеря Собослаи, Трей Хьюм заряжает с 25 метров, Алисон только успевает коснуться мяча, тот звенит о перекладину.  Уже в добавленное ко второму тайму время вратарю пришлось тянуть ещё один сложный удар, после рикошета в штрафной пробивал Тальби.

У «Ливерпуля» в ответ были полумоменты и немного индивидуального блеска от Вирца.  Флориан, сыграв в стенку с Собослаи, вывалился на ворота, пытался аккуратно проткнуть между ног киперу, но Руфс успел, а добивание ушло в сетку с внешней стороны.  Чуть раньше Макаллистер ударом головой попал в штангу.  И больше ничего опасного до перерыва.

Выход Салаха не меняет сценарий, а ван Дейк снова ошибается

После такого первого тайма у Слота не оставалось выбора.  Салах выходит с начала второй половины вместо Гакпо, Собослаи смещается в центр, Вирц уходит налево.  Египтянин сразу берёт на себя игру, идёт в обводку против Рейнилду, но в целом «Сандерленд» продолжает контролировать ситуацию у своих ворот.

Пока «Ливерпуль» беззубо крутит комбинации, гости продолжают попадать в каркас.  После очередного рискованного выноса Алисона стандарт у ворот хозяев заканчивается тем, что защитник Омар Альдерете выскакивает на ближнюю штангу и щёлкает головой — мяч попадает в каркас с внешней стороны.

Второго предупреждения «Ливерпуль» не услышал.  На 67-й минуте ван Дейк превращает обычную ситуацию в катастрофу — сначала плохо обрабатывает мяч у своей штрафной, потом столь же небрежно его выносит, прямо на Энцо Ле Фе.  Тот мгновенно находит справа свободного Тальби, который пробивает, мяч попадает капитану «Ливерпуля» в спину и с рикошетом залетает в дальний угол.  Алисон прыгнул — без шансов, «Энфилд» — в глухом недовольстве.

Это уже 11-й матч из последних 14-ти, где чемпион пропускает первым.  И снова выглядит так, будто поменять сценарий команда не в состоянии.

Соло-гол Вирца и спасение от Кьезы

Парадоксально, но сигнал для камбека подал не Салах, а Шемсдин Тальби, тот самый, который забил.  В простейшей ситуации он на своей половине слишком долго обрабатывал мяч, и свежий Кёртис Джонс просто «съел» марокканца.
Дальше включился Вирц.  Немец в штрафной «Сандерленда» взял игру на себя, сместился, убрал одного, второго, нашёл коридор для удара — и выстрелил с левой ноги.  Удар сам по себе получился не идеальным, но полёт мяча скорректировал рикошет от Норди Мукиеле, а Руфс уже не дотягивался.  Формально это автогол, но, по сути, это первый по-настоящему большой момент Вирца в АПЛ.  И, возможно, точка, с которой начнётся его ливерпульская история.

И даже после 1:1 хозяева могли всё испортить.  В компенсированное время «Ливерпуль» всей командой пошёл за победой и просто забыл про оборону.  Руфс берёт мяч, длинным пасом находит рывок Вильсона Изидора, центральные защитники в этот момент ещё наверху, а единственный, кто хоть как-то страхует, — Федерико Кьеза, номинальный нападающий.  Алисон выдвигается, вынуждает Изидора сместиться, а Кьеза, отработав до конца, снимает удар с ленточки.  Это спасение по ценности едва ли не превосходит гол Вирца.

Что всё это говорит о командах

«Сандерленд», напротив, выглядел так, будто давно освоился в статусе крепкого клуба, который не боится ни топов АПЛ, ни больших арен.  Слаженность линии обороны, работа Ле Фе между линиями, спокойствие Бробби под давлением — всё это позволяло гостям играть в собственный футбол и не развалиться после перерыва.  В концовке они должны были увозить с «Энфилда» победу, чуть-чуть не повезло.

Слот получил от Вирца и Кьезы то, чего не смогли дать ни структура, ни контроль мяча, ни номинальное превосходство.  «Ливерпуль» снова выглядел тяжёлым и предсказуемым, у команды не было ни темпа, ни идей, чтобы разрывать компактный блок соперника.  Выход Салаха ничего не изменил, Исак оставался в тени.  На их фоне Вирц выделялся редким желанием взять эпизод на себя, и именно это усилие, а не комбинационная работа команды, принесло «Ливерпулю» результат.

В этом контрасте между командами и есть главное.  Ничья спасает «Ливерпуль» статистически, но не снимает ни одного вопроса к игре команды.  Кьеза и Вирц спасли какой-никакой результат, но команда по-прежнему далека от чемпионского состояния.