«Ливерпуль» снова застрял между статусом чемпиона и команды, которая еле спасает ничью дома. Против смелого «Сандерленда» Арне Слоту нужна была реакция после серии провалов — в итоге её выдал не Салах, а Флориан Вирц. Немец решил эпизод в штрафной и помог хотя бы не проиграть, но по игре гости вполне могли увезти с «Энфилда» все три очка.

Результат матча Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Сандерленд Сандерленд 0:1 Чемсдин Талби 67' Ливерпуль: Алисон, Джо Гомес ( Кёртис Джонс 65' ), Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон ( Милош Керкез 86' ), Алексис Мак Аллистер ( Уго Экитике 74' ), Райан Гравенберх, Доминик Собослаи, Флориан Вирц, Коди Матес Гакпо ( Мохамед Салах 46' ), Александер Исак ( Федерико Кьеза 86' ) Сандерленд: Робин Руфс, Трай Хам, Рейнилду Мандава, Омар Альдерете, Дэниел Баллард, Норди Мукиэле, Энцо Ле Фе ( Лютсхарел Гертрейда 80' ), Гранит Джака, Ноа Садики, Брайан Бробби ( Вильсон Изидор 62' ), Чемсдин Талби ( Luke O'Nien 90' ) Жёлтые карточки: Джо Гомес 55' — Энцо Ле Фе 54'

Статистика матча 4 Удары в створ 6 8 Удары мимо 2 67 Владение мячом 33 7 Угловые удары 3 2 Офсайды 2 10 Фолы 5

Самый громкий жест Арена Слота — второй матч подряд Мохамед Салах начинает на скамейке. Тренер почти полностью сохранил победный состав с «Вест Хэмом», лишь Робертсон вернулся слева в обороне. Но вместо уверенного чемпиона «Энфилд» увидел осторожный, вязкий «Ливерпуль». Новичок лиги и одновременно команда, идущая выше мерсисайдцев в таблице, чувствовал себя куда свободнее. Брайан Бробби навязал жёсткую борьбу Конате, «Сандерленд» спокойно выходил из-под прессинга и держал мяч не для вида.

Хозяева первыми же и привезли себе проблемы. Потеря Собослаи, Трей Хьюм заряжает с 25 метров, Алисон только успевает коснуться мяча, тот звенит о перекладину. Уже в добавленное ко второму тайму время вратарю пришлось тянуть ещё один сложный удар, после рикошета в штрафной пробивал Тальби.

У «Ливерпуля» в ответ были полумоменты и немного индивидуального блеска от Вирца. Флориан, сыграв в стенку с Собослаи, вывалился на ворота, пытался аккуратно проткнуть между ног киперу, но Руфс успел, а добивание ушло в сетку с внешней стороны. Чуть раньше Макаллистер ударом головой попал в штангу. И больше ничего опасного до перерыва.

«Ливерпуль» – «Сандерленд» globallookpress.com

Выход Салаха не меняет сценарий, а ван Дейк снова ошибается

После такого первого тайма у Слота не оставалось выбора. Салах выходит с начала второй половины вместо Гакпо, Собослаи смещается в центр, Вирц уходит налево. Египтянин сразу берёт на себя игру, идёт в обводку против Рейнилду, но в целом «Сандерленд» продолжает контролировать ситуацию у своих ворот.

Пока «Ливерпуль» беззубо крутит комбинации, гости продолжают попадать в каркас. После очередного рискованного выноса Алисона стандарт у ворот хозяев заканчивается тем, что защитник Омар Альдерете выскакивает на ближнюю штангу и щёлкает головой — мяч попадает в каркас с внешней стороны.

Второго предупреждения «Ливерпуль» не услышал. На 67-й минуте ван Дейк превращает обычную ситуацию в катастрофу — сначала плохо обрабатывает мяч у своей штрафной, потом столь же небрежно его выносит, прямо на Энцо Ле Фе. Тот мгновенно находит справа свободного Тальби, который пробивает, мяч попадает капитану «Ливерпуля» в спину и с рикошетом залетает в дальний угол. Алисон прыгнул — без шансов, «Энфилд» — в глухом недовольстве.

Шемсдин Тальби globallookpress.com

Это уже 11-й матч из последних 14-ти, где чемпион пропускает первым. И снова выглядит так, будто поменять сценарий команда не в состоянии.

Соло-гол Вирца и спасение от Кьезы

Парадоксально, но сигнал для камбека подал не Салах, а Шемсдин Тальби, тот самый, который забил. В простейшей ситуации он на своей половине слишком долго обрабатывал мяч, и свежий Кёртис Джонс просто «съел» марокканца.

Дальше включился Вирц. Немец в штрафной «Сандерленда» взял игру на себя, сместился, убрал одного, второго, нашёл коридор для удара — и выстрелил с левой ноги. Удар сам по себе получился не идеальным, но полёт мяча скорректировал рикошет от Норди Мукиеле, а Руфс уже не дотягивался. Формально это автогол, но, по сути, это первый по-настоящему большой момент Вирца в АПЛ. И, возможно, точка, с которой начнётся его ливерпульская история.

Гол Вирца globallookpress.com

И даже после 1:1 хозяева могли всё испортить. В компенсированное время «Ливерпуль» всей командой пошёл за победой и просто забыл про оборону. Руфс берёт мяч, длинным пасом находит рывок Вильсона Изидора, центральные защитники в этот момент ещё наверху, а единственный, кто хоть как-то страхует, — Федерико Кьеза, номинальный нападающий. Алисон выдвигается, вынуждает Изидора сместиться, а Кьеза, отработав до конца, снимает удар с ленточки. Это спасение по ценности едва ли не превосходит гол Вирца.

Момент «Сандерленда» на последних минутах globallookpress.com

Что всё это говорит о командах

«Сандерленд», напротив, выглядел так, будто давно освоился в статусе крепкого клуба, который не боится ни топов АПЛ, ни больших арен. Слаженность линии обороны, работа Ле Фе между линиями, спокойствие Бробби под давлением — всё это позволяло гостям играть в собственный футбол и не развалиться после перерыва. В концовке они должны были увозить с «Энфилда» победу, чуть-чуть не повезло.

Слот получил от Вирца и Кьезы то, чего не смогли дать ни структура, ни контроль мяча, ни номинальное превосходство. «Ливерпуль» снова выглядел тяжёлым и предсказуемым, у команды не было ни темпа, ни идей, чтобы разрывать компактный блок соперника. Выход Салаха ничего не изменил, Исак оставался в тени. На их фоне Вирц выделялся редким желанием взять эпизод на себя, и именно это усилие, а не комбинационная работа команды, принесло «Ливерпулю» результат.

В этом контрасте между командами и есть главное. Ничья спасает «Ливерпуль» статистически, но не снимает ни одного вопроса к игре команды. Кьеза и Вирц спасли какой-никакой результат, но команда по-прежнему далека от чемпионского состояния.