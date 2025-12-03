Завершились два матче 14-го тура АПЛ.

Амаду Онана globallookpress.com

«Брайтон» на своем поле уступил «Астон Вилле» — 3:4.

Ян-Пауль ван Хекке открыл счет на 9-й минуте в пользу хозяев, а автогол Пау Торреса на 29-й минуте укрепил преимущество «чаек». Олли Уоткинс еще до перерыва восстановил равенство, забив на 37-й и 45+7-й минутах.

Амаду Онана вывел гостей вперед на 60-й минуте, а Дониелл Мален на 78-й минуте укрепил преимущество гостей.

Ван Хекке оформил дубль на 83-й минуте, но на большее чаек не хватило.

«Астон Вилла» с 27 очками поднялся на третье место в АПЛ, «Брайтон» (19) — тринадцатый.

В параллельной встрече «Ноттингем Форест» в гостях оказался сильнее «Вулверхэмптона» — 1:0.

Мяч Игора Жезуса на 72-й минуте оказался единственным в этой встрече.

«Ноттингем Форест» остались на 16-м в АПЛ с 15 баллами, «Вулверхэмптон» (2) — последний, двадцатый.