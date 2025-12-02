The Athletic сообщает, что УЕФА ведёт обсуждение возможного отстранения Израиля.

По данным издания, представители УЕФА провели ряд встреч с организацией Game Over Israel. Контакты начались в конце сентября — после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Инициатива переговоров связана с обращениями нескольких национальных федераций, которые предлагают вынести на голосование вопрос о дальнейшем участии израильских клубов и сборных в соревнованиях под эгидой УЕФА. На встречах обсуждались юридические основания, которые могли бы позволить ввести подобную меру.

При этом сам УЕФА пока не предпринимает шагов к отстранению, опасаясь возможных конфликтов с другими спортивными структурами. Организация следит за судебными разбирательствами в Ирландии и Швейцарии — их результаты потенциально могут вынудить УЕФА действовать в соответствии с международно-правовыми нормами.