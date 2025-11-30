«Гамбург» обыграл «Штутгарт» в домашнем матче 12-го тура Бундеслиги — 2:1.

«Гамбург» — «Штутгарт»
Счет открыл форвард хозяев Роберт Глатцель на 17-й минуте. Дениз Ундав восстановил равновесие на 54-й минуте игры.

С 81-й минуты гости играли в большинстве после удаления защитника «динозавров» Александра Россинг-Лелесиита, но пропустили в самом конце встречи от Фабиу Виейры.

Гамбург:  Мори Дио,  Лоик Него,  Аруна Санганте,  Готье Льорис,  Янис Зуаи,  Аюму Сэко,  Фоде Дукуре,  Симон Эбоног,  Рассул Ндиайе,  Годсон Кьереме,  Исса Сумаре
Штутгарт:  Берке Озер,  Ромен Перро,  Айсса Манди,  Натан Нгой,  Тома Мёнье,  Айюб Буадди,  Бенжамен Андре,  Оливье Жиру,  Осам Сахрауи,  Фелиш Коррея,  Ngal'ayel Mukau

«Гамбург» поднялся на 13-е место, набрав 12 баллов.  «Штутгарт» с 22 очками остался на 6-м месте в таблице.