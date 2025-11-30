«Гамбург» обыграл «Штутгарт» в домашнем матче 12-го тура Бундеслиги — 2:1.

Счет открыл форвард хозяев Роберт Глатцель на 17-й минуте. Дениз Ундав восстановил равновесие на 54-й минуте игры.

С 81-й минуты гости играли в большинстве после удаления защитника «динозавров» Александра Россинг-Лелесиита, но пропустили в самом конце встречи от Фабиу Виейры.

Результат матча Гамбург Гамбург 2:1 Штутгарт Штутгарт Гамбург: Мори Дио, Лоик Него, Аруна Санганте, Готье Льорис, Янис Зуаи, Аюму Сэко, Фоде Дукуре, Симон Эбоног, Рассул Ндиайе, Годсон Кьереме, Исса Сумаре Штутгарт: Берке Озер, Ромен Перро, Айсса Манди, Натан Нгой, Тома Мёнье, Айюб Буадди, Бенжамен Андре, Оливье Жиру, Осам Сахрауи, Фелиш Коррея, Ngal'ayel Mukau

Статистика матча 1 Удары в створ 0 4 Удары мимо 7 25 Владение мячом 75 0 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 2 Фолы 1

«Гамбург» поднялся на 13-е место, набрав 12 баллов. «Штутгарт» с 22 очками остался на 6-м месте в таблице.