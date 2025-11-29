В 13-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» примет «Фулхэм» на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Игра состоится 29 ноября в 23:00 мск.

«Тоттенхэм» в последнее время выступает мягко говоря не очень уверенно. Команда Томаса Франка потерпела ряд неприятных поражений. На неделе «шпоры» уступили 3:5 ПСЖ, а перед этим хозяева со счетом 1:4 проиграли «Арсеналу».

Сможет ли «Тоттенхэм» прервать свою черную полосу? В последних дерби с «коттеджерами» хозяева не были убедительными. «Фулхэм» выиграл дважды и добился ничьи в последних трех поединках. На кону у команды Франка место в зоне еврокубков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.

Букмекеры: Победа «Тоттенхэма» за 2.43, ничья за 3.35, победа «Фулхэма» за 3.10.

Искусственный интеллект: победа «Тоттенхэма» со счетом 2:1.

Трансляция матча

