Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил игру своей команды в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги против «Санкт-Паули» (3:1).

Венсан Компани — главный тренер «Баварии»
Венсан Компани — главный тренер «Баварии» globallookpress.com

«Такие тяжёлые победы — часть сезона.  Это даёт нам уверенность в будущем и в том, что мы можем побеждать в таких ситуациях.

Честь и хвала ребятам, что они не сдавались и верили в себя.  Нам это нужно на протяжении всего сезона», — приводит слова Компани официальный сайт клуба.

После этого матча «Бавария» располагается на 1-й позиции в таблице Бундеслиги с 34 очками в активе.  В следующем поединке мюнхенцы сыграют против «Униона» в Кубке Германии 3-го декабря.