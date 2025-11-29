Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил игру своей команды в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги против «Санкт-Паули» (3:1).

Венсан Компани — главный тренер «Баварии» globallookpress.com

«Такие тяжёлые победы — часть сезона. Это даёт нам уверенность в будущем и в том, что мы можем побеждать в таких ситуациях.

Честь и хвала ребятам, что они не сдавались и верили в себя. Нам это нужно на протяжении всего сезона», — приводит слова Компани официальный сайт клуба.

После этого матча «Бавария» располагается на 1-й позиции в таблице Бундеслиги с 34 очками в активе. В следующем поединке мюнхенцы сыграют против «Униона» в Кубке Германии 3-го декабря.