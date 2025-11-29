Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас остался доволен игрой своей команды в матче с «Сассуоло» (2:0) в рамках 13-го тура итальянской Серии А.

Сеск Фабрегас
Сеск Фабрегас globallookpress.com

«В последнее время мы уделяем много внимания разбору стандартов благодаря работе Кассетти и Скаццолы, потому что многие соперники стараются ограничить наши сильные стороны.  Это оружие, которое мы должны продолжать совершенствовать и на котором обязаны сохранять концентрацию.  Мне повезло работать здесь, в "Комо", потому что у нас особое видение.  Оно строится вокруг ребят.  Мы всегда остаёмся скромными и приземлёнными.

Четвёртое место?  Для нас важна сама игра: важно не пропускать и постепенно прибавлять.  Надеюсь, это только начало.  Впереди ещё очень много работы и вещей, которые нужно улучшить.  Нам также необходимо помогать адаптироваться и развиваться тем игрокам, которые совсем недавно к нам присоединились», — цитирует испанского специалиста Calciomercato.com.

«Комо» не знает поражений уже 12 матчей подряд во всех турнирах.  Пока команда идет шестой с 24 очками.