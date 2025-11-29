Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас остался доволен игрой своей команды в матче с «Сассуоло» (2:0) в рамках 13-го тура итальянской Серии А.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

«В последнее время мы уделяем много внимания разбору стандартов благодаря работе Кассетти и Скаццолы, потому что многие соперники стараются ограничить наши сильные стороны. Это оружие, которое мы должны продолжать совершенствовать и на котором обязаны сохранять концентрацию. Мне повезло работать здесь, в "Комо", потому что у нас особое видение. Оно строится вокруг ребят. Мы всегда остаёмся скромными и приземлёнными.

Четвёртое место? Для нас важна сама игра: важно не пропускать и постепенно прибавлять. Надеюсь, это только начало. Впереди ещё очень много работы и вещей, которые нужно улучшить. Нам также необходимо помогать адаптироваться и развиваться тем игрокам, которые совсем недавно к нам присоединились», — цитирует испанского специалиста Calciomercato.com.

«Комо» не знает поражений уже 12 матчей подряд во всех турнирах. Пока команда идет шестой с 24 очками.