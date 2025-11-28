Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мыслями о предстоящем матче 17-го тура РПЛ против «Спартака», отметив, что красно-белые уже не выглядят столь грозной силой.​

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Теперь "Спартак" уже не та грозная сила для нас. Да, команда неплохо играет, но и мы не лыком шиты. Остался посмотреть вживую матч "Спартака" с "Локомотивом", но лучше бы не оставался... Начало второго тайма впечатлило, даже неплохо играющий "Локомотив" просел. Видно, что команда объединилась вокруг тренера, русские футболисты его поддерживают», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Игра состоится 29 ноября в Калининграде, начало в 19:30 по Москве. «Балтика» примет фаворита на домашнем стадионе, где калининградцы не проигрывали в последних пяти матчах РПЛ.​