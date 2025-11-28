Иранская футбольная федерация объявила о бойкоте жеребьевки чемпионата мира-2026, которая состоится 5 декабря в Вашингтоне (США).

Амир Галено — главный тренер сборной Ирана globallookpress.com

«Мы сообщили ФИФА, что принятые решения не имеют никакого отношения к спорту и что члены иранской делегации не будут участвовать в жеребьевке чемпионата мира», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

Причиной такого шага стало отказ американских властей выдавать визы некоторым членам иранской делегации. В частности, Госдепартамент США отказывал в визах главному тренеру иранской сборной Амиру Галено и ряду других официальных лиц, что связано с санкциями и политическим напряжением между странами.​

Сборная Ирана попала во 2-ю корзину турнира для жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.