Бывший опорник «Баварии», «Ливерпуля» и сборной Германии Дитмар Хаманн подвел итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:3).

Микель Артета — тренер «Арсенала» globallookpress.com

«Мюнхенская "Бавария" проиграла, пожалуй, лучшей команде Европы на данный момент. "Арсенал" оказался крепким орешком. В среду мюнхенцам преподали урок.

"Арсенал", одержав победу со счетом 3:1, был лучше почти во всех аспектах; "Баварии" нужно прибавлять, если она хочет выйти в финал Лиги чемпионов в Будапеште в следующем году.

Во время матча в Париже "ПСЖ" в какой-то момент потерял волю к победе, потому что "Бавария" была очень агрессивна, но "Арсенал" был значительно сильнее физически, особенно в обороне.

И "Бавария", и "ПСЖ" используют комбинационную игру и любят атакующий футбол. "Арсенал", в свою очередь, играет прагматично, очень мало позволяя сопернику, и представляя невероятную угрозу даже при стандартах», — написал Хаманн в своей колонке для Sky Sport.

«Арсенал» после 5 туров единолично лидирует в ЛЧ с 15 очками. «Бавария» (12) — третья.