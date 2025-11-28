«Комо» примет «Сассуоло» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Событие состоится 28 ноября в 22:45 мск.
«Комо» подошел к матчу после крупной победы над «Торино» со счетом 5:1. Сейчас команда Сеска Фабрегаса находится на 6-й позиции. Победа позволит хозяевам закрепиться в топ-6.
«Сассуоло», судя по игровой форме, готов дать бой. Гости проиграли только в одном из последних четырех сыгранных матчей в Серии А. Если сегодня «черно-зеленые» выиграют, то смогут близко подойти к еврокубковой зоне.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры:
- Искусственный интеллект: «Комо» победит со счетом 2:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.