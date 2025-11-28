Бывший футболист Александр Бубнов высказался по поводу того, кто из российских центрфорвардов мог бы усилить московский ЦСКА.

Александр Бубнов globallookpress.com

«Сразу однозначно, я об этом говорил, что он любой топ-клуб может усилить, это Воробьёв. Однозначно. Потом спокойно под эту систему можно ЦСКА брать Голенкова, потом этого, в "Ростове", Сулейманова. В принципе, подойдёт и Босельи», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

ЦСКА находится на 2-й строчке в таблице РПЛ. Армейцы записали в актив 33 очка по итогам 16 встреч.