Стали известны стартовые составы «Пафоса» и «Монако» на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Александр Головин — полузащитник «Монако» globallookpress.com

«Пафос»: Неофитос, Лукассен, Давид Луис, Гольдар, Бруно, Шуньич, Пепе, Драгомир, Оршич, Кина, Андерсон.

«Монако»: Градецкий, Кайо Энрике, Вандерсон, Салис, Тезе, Камара, Закария, Минамино, Аклиуш, Головин, Балоган.

Матч между этими командами состоится сегодня, 26-го ноября в 20:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

После 4-х туров в общем этапе Лиги чемпионов «Пафос» занимает 25-е место в таблице с 5-ю очками в активе. «Монако» — на 24-й позиции с тем же количеством баллов.