В матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России состоится поединок между «Нефтехимиком» и «Ростовом». Игра запланирована на 26 ноября 20:30 мск.

Хозяева впервые встретятся с таким сложным оппонентом как «Ростов». «Сельмаши», несмотря на свою не слишком уверенную игру в нынешнем сезоне, все же являются соперником более высокого ранга. Для провалившего старт сезона «Ростова» данный турнир явно может быть запасной взлетной полосой.

Команды между собой еще не играли, поэтому сегодняшний результат заложит фундамент для будущих встреч.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Букмекеры: 3.60 и 2.00 на победу в основное время, 2.40 и 1.50 на проход команд в следующий раунд.

Искусственный интеллект предсказал «Нефтехимику» победу со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Нефтехимик» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

