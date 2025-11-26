Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о своем будущем в клубе.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Я вполне готов остаться здесь на более длительный срок. Считаю, что мы одна из лучших команд в Европе. Я не смотрю на какую-либо другую команду и не говорю, что хочу перейти туда, чтобы там улучшить свою игру. Сейчас я действительно счастлив здесь. У меня осталось чуть больше 18 месяцев по контракту. Уверен, в ближайшие пару месяцев мы обсудим будущее и планы Баварии»﻿, — сказал Кейн на пресс-конференции.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в 2023 году. Нападающий уже стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.​