Нападающий «Барселоны» 37-летний Р оберт Левандовский отказался от предложения о переходе в турецкий «Фенербахче» зимой, сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

Роберт Левандовский globallookpress.com

По его данным, стамбульский клуб проявлял интерес к польскому форварду, однако он намерен остаться в испанской команде минимум до конца текущего сезона. Контракт Левандовского с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.

Левандовский перешел в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в 2022 году. За каталонский клуб он провёл 160 матчей, забил 109 голов и отдал 20 результативных передач, став при этом двукратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны.