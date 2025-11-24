Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о совместной работе с генеральным директором московского клуба Борисом Ротенбергом.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Что касается взаимодействия: когда Борис Борисович был заместителем генерального директора, отвечал за молодёжный футбол, безусловно, контакты были. И по взаимодействию с молодежным департаментом. Вы видели, какая работа была проведена. И сейчас, когда он вступил в новую должность, у нас практически ежедневно происходит общение.

Мы обмениваемся информацией, мнениями по состоянию команды, по состоянию игроков. Рабочий процесс идет, не останавливается. В этом плане надо отдать должное профессионализму Бориса Борисовича, что он вникает в дела команды и погружен в них полностью», — цитирует Галактионова пресс-служба клуба.

Ранее в «Локомотиве» официально объявили, что Роман Ротенберг занял должность генерального директора, сменив Владимира Леонченко.