По данным журналиста Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику «Фейеноорда» Дживайро Риду.

Дживайро Рид globallookpress.com

Клуб из Манчестера рассматривает возможность сделать предложение по 19-летнему футболисту уже в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендует мюнхенская «Бавария».

В сезоне-2025/26 Рид провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с роттердамским клубом действует до 30 июня 2029 года.

По данным Transfermarkt, стоимость защитника оценивается в 20 миллионов евро.