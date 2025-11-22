Голкипер «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По данным Defensa Central, 26-летним украинцем заинтересовался «Тоттенхэм».

Андрей Лунин globallookpress.com

Лондонцы рассматривают возможность усилить позицию вратаря, и Лунин входит в число ключевых вариантов на зимний трансфер. Сообщается, что «шпоры» готовы заплатить за него от €12 до €15 млн. В то же время в мадридском клубе, по информации источника, не считают разумным отпускать игрока посреди сезона.

В нынешнем сезоне Лунин ещё не выходил на поле в официальных матчах за основную команду «Реала».