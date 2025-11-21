Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о позднем приезде команды на матч 16-го тура РПЛ с «Акроном».

«Не знаю, вроде закладывали определенное время, но пробки, пятница вечер, небольшие аварии… Все‑таки весь выезд из Самары находится на двух дорогах. Конечно, ничего хорошего нет в том, что мы почти полтора часа провели в дороге.

Можно после игры все что хочешь сказать, но, наверное, не скажется. Конечно, никто не ожидал, что так долго будем в дороге», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Игра начнется в 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Прогноз на эту встречу можно увидеть по ссылке.