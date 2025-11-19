Московский «Спартак» намерен усилить свой состав 27-летним вингером «Штутгарта» Силасом Катомпа Мвумпой, сообщает известный журналист Экрем Конур.

Силас Катомпа Мвумпа globallookpress.com

Также интерес к конголезцу проявляют «Вердер», «Гамбург», «Шальке 04», «Самсунспор» и «Андерлехт».

Силас принадлежит швабам с 2019 года. Минувший сезон отыграл в аренде в «Црвене Звезде», где провел 25 матчей, забил 7 мячей и сделал один ассист.

Сейчас вингер оценивается на портале Transfermarkt в 4 млн евро, а его контракт со «Штутгартом» действует до лета 2026 года.