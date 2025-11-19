Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа C
Завершились два матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа С).
Шотландия одержала победу над Данией со счетом 4:2.
У датчан отличились Расмус Хейлунн на 57-й минуте с пенальти и Патрик Доргу на 82-й минуте.
В составе Шотландии голы забили Скотт Мактоминей на 4-й минуте, Лоуренс Шанклэнд на 79-й минуте, Киран Тирни на 90+3-й и Кенни Маклин на 90+9-й минуте.
Результат матча
ШотландияЭдинбург4:2ДанияКопенгаген
1:0 Скотт МакТоминай 3' 1:1 Расмус Хёйлунн 57' пен. 2:1 Лоуренс Шанклэнд 79' 2:2 Патрик Доргу 82' 3:2 Киран Тирни 90+3' 4:2 Кенни Маклин 90+9'
Шотландия: Крэйг Гордон, Грант Хэнли, Скотт Маккена, Эндрю Робертсон, Аарон Хики (Киран Тирни 72'), Райан Кристи (Че Адамс 63'), Льюис Фергюсон, Джон МакГинн, Скотт МакТоминай, Линдон Дайкс (Лоуренс Шанклэнд 63'), Ben Gannon Doak (Кенни Маклин 21')
Дания: Каспер Шмейхель, Патрик Доргу, Андреас Кристенсен, Йоаким Андерсен, Расмус Кристенсен, Миккель Дамсгор (Янник Вестергор 64'), Виктор Фрохольдт, Густав Исаксен (Мика Биерет 90'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мортен Юльманн, Расмус Хёйлунн (Кристиан Нергор 84')
Жёлтые карточки: Киран Тирни 90+5' — Йоаким Андерсен 10', Расмус Кристенсен 45'
Красная карточка: Расмус Кристенсен 62' (Дания)
В параллельном матче Беларусь сыграла вничью с Грецией (0:0).
За весь матч белорусская сборная нанесла 1 удар в створ ворот и дважды подала угловой. Греция дважды угрожала воротам соперника и 16 раз сфолила.
По итогам квалификации 1-е место заняла сборная Шотландии (13 очков). На 2-й позиции расположилась Дания с 11-ю баллами. Третье место — у Греции (7 очков), а на последней позиции — Беларусь (2).