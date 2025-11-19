Завершились два матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа С).

Расмус Хейлунн — нападающий сборной Дании globallookpress.com

Шотландия одержала победу над Данией со счетом 4:2.

У датчан отличились Расмус Хейлунн на 57-й минуте с пенальти и Патрик Доргу на 82-й минуте.

В составе Шотландии голы забили Скотт Мактоминей на 4-й минуте, Лоуренс Шанклэнд на 79-й минуте, Киран Тирни на 90+3-й и Кенни Маклин на 90+9-й минуте.

Результат матча Шотландия Эдинбург 4:2 Дания Копенгаген 1:0 Скотт МакТоминай 3' 1:1 Расмус Хёйлунн 57' пен. 2:1 Лоуренс Шанклэнд 79' 2:2 Патрик Доргу 82' 3:2 Киран Тирни 90+3' 4:2 Кенни Маклин 90+9' Шотландия: Крэйг Гордон, Грант Хэнли, Скотт Маккена, Эндрю Робертсон, Аарон Хики ( Киран Тирни 72' ), Райан Кристи ( Че Адамс 63' ), Льюис Фергюсон, Джон МакГинн, Скотт МакТоминай, Линдон Дайкс ( Лоуренс Шанклэнд 63' ), Ben Gannon Doak ( Кенни Маклин 21' ) Дания: Каспер Шмейхель, Патрик Доргу, Андреас Кристенсен, Йоаким Андерсен, Расмус Кристенсен, Миккель Дамсгор ( Янник Вестергор 64' ), Виктор Фрохольдт, Густав Исаксен ( Мика Биерет 90' ), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мортен Юльманн, Расмус Хёйлунн ( Кристиан Нергор 84' ) Жёлтые карточки: Киран Тирни 90+5' — Йоаким Андерсен 10', Расмус Кристенсен 45' Красная карточка: Расмус Кристенсен 62' (Дания)

В параллельном матче Беларусь сыграла вничью с Грецией (0:0).

За весь матч белорусская сборная нанесла 1 удар в створ ворот и дважды подала угловой. Греция дважды угрожала воротам соперника и 16 раз сфолила.

По итогам квалификации 1-е место заняла сборная Шотландии (13 очков). На 2-й позиции расположилась Дания с 11-ю баллами. Третье место — у Греции (7 очков), а на последней позиции — Беларусь (2).