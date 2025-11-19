Правый латераль «Балтики» Владислав Саусь рассказал, почему в свое время решил покинуть «Зенит», воспитанником которого является и перебраться в ярославский «Шинник».

Владислав Саусь globallookpress.com

«Мы обсуждали ситуацию с агентом. Понимали, что пора переходить на какой-то другой уровень и пробовать силы в лиге выше. Когда появился вариант с "Шинником", мы поговорили с Сергеем Богдановичем и друг друга прекрасно поняли. Он сам сказал: "Нужно идти, пробовать и играть". Семак пожелал мне удачи, и я прямо со сбора "Зенита" вылетел в расположение "Шинника".

Эти полгода очень много мне дали. В Ярославле я почувствовал, что такое ФНЛ и мужской футбол, какие здесь скорости, игроки и вообще структура турнира. И для "Шинника" это был хороший период. Я отыграл все матчи и получил несколько предложений. Переходя в "Балтику", уже чётко представлял себе, чего ждать от этого чемпионата», — рассказал Саусь «Чемпионату».

В этом сезоне 22-летний Саусь провел 16 матчей за «Балтику», забил один гол и сделал два ассиста. За «Зенит» в РПЛ он сыграл лишь одну встречу.