В товарищеском матче сборная Финляндии переиграла команду Андорры со счетом 4:0.

Забитыми мячами в этой игре отметились Оливер Антман, Теему Пукки, Никлас Пюйхтия и Лео Вальта.

Результат матча

Финляндия Хельсинки 4:0 Андорра Андорра-ла-Велья

1:0 Оливер Антман 18' 2:0 Теэму Пукки 26' 3:0 Никлас Пюухтия 69' 4:0 Leo Walta 90+2'

Финляндия: Лукаш Градецки, Вилле Коски ( Никлас Пюухтия 62' ), Роберт Иванов, Адам Мархиев ( Райан Магута 81' ), Каан Кайринен ( Ансси Сухонен 46' ), Робин Лод ( Матти Пельтола 62' ), Топи Кескинен, Оливер Антман, Теэму Пукки ( Беньямин Кялльман 72' ), Juho Lahteenmaki ( Jussi Niska 46' ), Leo Walta