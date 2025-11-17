В товарищеском матче сборная Финляндии переиграла команду Андорры со счетом 4:0.
Забитыми мячами в этой игре отметились Оливер Антман, Теему Пукки, Никлас Пюйхтия и Лео Вальта.
Результат матча
ФинляндияХельсинки4:0АндорраАндорра-ла-Велья
1:0 Оливер Антман 18' 2:0 Теэму Пукки 26' 3:0 Никлас Пюухтия 69' 4:0 Leo Walta 90+2'
Финляндия: Лукаш Градецки, Вилле Коски (Никлас Пюухтия 62'), Роберт Иванов, Адам Мархиев (Райан Магута 81'), Каан Кайринен (Ансси Сухонен 46'), Робин Лод (Матти Пельтола 62'), Топи Кескинен, Оливер Антман, Теэму Пукки (Беньямин Кялльман 72'), Juho Lahteenmaki (Jussi Niska 46'), Leo Walta
Андорра: Франсиско Пирез (Josep Antoni 46'), Марк Гарсия, Макс Льовера, Кристиан Гарсия, Хесус Рубио (Франсиско Помарес 56'), Адриан Гомеш (Жоан Сервос 56'), Жоау Тейшейра (Pau Babot 69'), Марк Ребес (Eric De Pablos 56'), Cucu, Eric Vales, Izan Fernandez (Жорди Алаез 86')
Напомним, что обе команды не выступят на чемпионате мира в следующем году.